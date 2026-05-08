Απορρίφθηκε η μήνυση κατά του Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση

Απορρίφθηκε από δικαστήριο στο Λος Άντζελες η μήνυση κατά του Γουίλ Σμιθ για σεξουαλική παρενόχληση.

Ο 32χρονος βιολονίστας Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον ηθοποιό και για παράνομη απόλυση από την περιοδεία του το 2025, δεν κατάφερε, σύμφωνα με τη Daily Mail, να αποδείξει «συμπεριφορά επαρκώς σοβαρή ή διάχυτη» στην προσφυγή του κατά του 57χρονου ηθοποιού και της εταιρείας του Treyball Studios Management, όπως έκρινε ο δικαστής του Ανώτερου Δικαστηρίου, Μάικλ Σουλτζ.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του ο δικαστής, ο ενάγων δεν παρουσίασε σαφή επιχειρηματολογία ότι ο Γουίλ Σμιθ επιχείρησε «να μεταβάλει τους όρους απασχόλησης και να δημιουργήσει ένα καταχρηστικό εργασιακό περιβάλλον» μετά την αναφορά των ανησυχιών του.

«Οι ισχυρισμοί του δεν υποστηρίζουν ένα “σοβαρό και διαρκές” μοτίβο παρενόχλησης ικανό να δημιουργήσει ένα καταχρηστικό εργασιακό περιβάλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο έδωσε προθεσμία 30 ημερών στον ενάγοντα και τους νομικούς του εκπροσώπους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις, πριν η υπόθεση απορριφθεί οριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ είχε γίνει γνωστός ως φιναλίστ στην πρώτη τριάδα του «America’s Got Talent» το 2018 και προσλήφθηκε για την περιοδεία «Based on a True Story» το 2024, έπειτα από εμφάνιση που πραγματοποίησε στην οικία του ηθοποιού, ενώ συμμετείχε, επίσης, στο ομώνυμο άλμπουμ του.

Σύμφωνα με τη μήνυση, το περιστατικό που οδήγησε στη δικαστική διαμάχη σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας, όταν ο Τζόζεφ επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του και διαπίστωσε ότι είχε «παρανόμως εισέλθει» άγνωστο άτομο. Όπως ανέφερε, εντόπισε χειρόγραφο σημείωμα με το μήνυμα «Μπράιαν, θα επιστρέψω το αργότερο στις 5:30, θα είμαστε μόνο εμείς», συνοδευόμενο από καρδιά και την υπογραφή «Στόουν Φ».

Ο ενάγων υποστήριξε ότι στο δωμάτιο υπήρχαν επίσης «μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο, ένα φιαλίδιο φαρμάκου για τον HIV με όνομα άλλου προσώπου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου νοσοκομείου» που δεν του ανήκαν.

Όπως κατέθεσε, φοβήθηκε ότι άγνωστο άτομο θα επέστρεφε «για να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις» μαζί του και ενημέρωσε άμεσα την ασφάλεια του ξενοδοχείου, γραμμή μη επείγουσας ανάγκης της αστυνομίας και την ομάδα διαχείρισης της περιοδείας.

Στην αγωγή του ανέφερε στη συνέχεια ότι «ντροπιάστηκε» από μέλος της διοργάνωσης, όταν απομακρύνθηκε από την περιοδεία και αντικαταστάθηκε, γεγονός που, όπως υποστήριξε, του προκάλεσε «σοβαρή συναισθηματική οδύνη, οικονομική ζημία, βλάβη στη φήμη και άλλες απώλειες», καθώς και «μετατραυματικό στρες και άλλες ψυχικές ασθένειες».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι «τα γεγονότα υποδηλώνουν» πως ο Σμιθ επιχειρούσε «σκόπιμα να προετοιμάσει και να καθοδηγήσει» τον ίδιο για περαιτέρω σεξουαλική εκμετάλλευση.

Από την πλευρά του Γουίλ Σμιθ, ο δικηγόρος του, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι, είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς, αβάσιμες και απερίσκεπτες».

«Απορρίπτονται κατηγορηματικά και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο νομικό μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς και να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα αποκαλυφθεί», είχε αναφέρει.

