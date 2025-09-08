Εκκενώνουν τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου έκλεισε και εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο τη Δευτέρα.
«Παρακαλούμε μην πηγαίνετε στον τερματικό σταθμό 4. Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό, όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά», ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το αεροδρόμιο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου.
Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται».
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η ομάδα κλήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 5.01 μ.μ. και συνεργεία από το Feltham, το Heathrow, το Wembley και τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν σταλεί στο σημείο».
Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά ασθενοφόρα έξω από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου.
