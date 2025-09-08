search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 22:21
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 21:47

Εκκενώνουν τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» (Video)

08.09.2025 21:47
Heathrow

Ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου έκλεισε και εκκενώθηκε, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο τη Δευτέρα.

«Παρακαλούμε μην πηγαίνετε στον τερματικό σταθμό 4. Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό, όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά», ανέφερε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το αεροδρόμιο, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου.

Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Η ομάδα κλήθηκε για πρώτη φορά για το περιστατικό στις 5.01 μ.μ. και συνεργεία από το Feltham, το Heathrow, το Wembley και τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν σταλεί στο σημείο».

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά ασθενοφόρα έξω από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου.

Διαβάστε επίσης:

Nεπάλ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών μετά τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων – Τουλάχιστον 19 νεκροί (Photos/Videos)

Τα ονόματα που έχει στο τραπέζι ο Μακρόν για τη θέση του πρωθυπουργού μετά την πτώση Μπαϊρού

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sina damianos 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό από τα καθήκοντά του

tavros ispania nekros – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ταύρος σκοτώνει 57χρονο σε φεστιβάλ

pame syntagma 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

Heathrow
ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνουν τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» (Video)

pierrakakis ANT1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Πώς σχολίασε τον Τσίπρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 22:19
sina damianos 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό από τα καθήκοντά του

tavros ispania nekros – new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ταύρος σκοτώνει 57χρονο σε φεστιβάλ

pame syntagma 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)

1 / 3