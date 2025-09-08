Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν τρένο συγκρούσtηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

🚨🇲🇽 MEXICO BUS-TRAIN COLLISION



🔹A train collided with a double-deck bus in Atlacomulco, northwest of Mexico City, killing at least 8 people and injuring 45 early Monday. Authorities are still working at the crash site in an industrial zone. Cause remains under investigation.… pic.twitter.com/xd5hVtOshr September 8, 2025

Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε βίντεο. Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Δεν υπήρχαν ορατοί φραγμοί ή άλλα σήματα διέλευσης. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, αυτοκίνητα μπορούσαν να φανούν να περνούν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Este es el momento exacto en el que el tren de carga de CPKC choca contra el autobús de la línea Herradura de Plata en Atlacomulco…



Más información en https://t.co/AuOOjOL1i7 pic.twitter.com/ZyewpLU3Xx September 8, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε αποκοπεί και άνθρωποι μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο ανώτερο επίπεδο, ενώ το τρένο επιβράδυνε και σταμάτησε.

