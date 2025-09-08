search
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 20:10

Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 45 τραυματίες σε σύγκρουση τρένου με διώροφο λεωφορείο (Video)

08.09.2025 20:10
Photo: X

Τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) βορειοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, όταν τρένο συγκρούσtηκε με ένα διώροφο λεωφορείο , με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άτομα και να τραυματιστούν 45.

Σύμφωνα με το Associated Press, το τραγικό περιστατικό συνέβη στην πόλη Ατλακομπούλκο, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Τη στιγμή της σύγκρουσης κατέγραψε βίντεο. Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα, αλλά ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε το λεωφορείο να κινείται αργά μέσα σε πυκνή κίνηση πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όταν το γρήγορα κινούμενο τρένο εμφανίστηκε ξαφνικά και χτύπησε το λεωφορείο στο μέσον του. Η ορμή του τρένου παρέσυρε το λεωφορείο κατά μήκος των γραμμών και εκτός πλαισίου.

Δεν υπήρχαν ορατοί φραγμοί ή άλλα σήματα διέλευσης. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, αυτοκίνητα μπορούσαν να φανούν να περνούν τις γραμμές καθώς η κυκλοφορία προχωρούσε.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας του Μεξικού ανακοίνωσε μέσω X ότι οι Αρχές εξακολουθούσαν να εργάζονται στον τόπο του δυστυχήματος, σε μια βιομηχανική περιοχή με μεγάλες αποθήκες και εργοστάσια.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε το λεωφορείο ακινητοποιημένο στο πλάι των γραμμών. Η οροφή του λεωφορείου είχε αποκοπεί και άνθρωποι μπορούσαν να φανούν να κινούνται στο ανώτερο επίπεδο, ενώ το τρένο επιβράδυνε και σταμάτησε.

