ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 15:09
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

06.09.2025 12:55

Λεωφόρος Συγγρού: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό – Προβλήματα στην κυκλοφορία (Photos/Video)

06.09.2025 12:55
geranos_syggrou_main

Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Κράτητος, στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανοφόρο όχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, χωρίς –μέχρι στιγμής τουλάχιστον– να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια στο σημείο, ενώ στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποκατάσταση της ομαλής ροής των οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αρχών.

Συνιστάται η χρήση εναλλακτικών διαδρομών όπου είναι εφικτό για την αποφυγή της ταλαιπωρίας.

