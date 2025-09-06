search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 15:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 12:48

Μαφία της Κρήτης: «Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο» – Τι λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος

06.09.2025 12:48
kriti_mafia_0409_1920-1080_new

«Έσπασε» τη σιωπή του ο εμπλεκόμενος επίσκοπος που εκβιάστηκε με ροζ βίντεο και φέρεται να έχει εμπλοκή στη μαφία της Κρήτης.

Ο άνθρωπος, που εμφανίζεται να έβαλε υπογραφή για να περάσει εκκλησιαστική περιουσία αξίας 1,5 εκατ. ευρώ στα δύο αδέρφια που ηγούνται του κυκλώματος, είπε στο Mega πως «οι άνθρωποι αυτοί του έκαναν μαρτυρική τη ζωή».

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα από τη Δικαιοσύνη να καταθέσω. Όταν κληθώ θα πάω», ανέφερε.

Τα δύο αδέλφια, ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, που είναι ιδιοκτήτες ξενοδοχείου σε περιοχή των Χανίων, φέρονται να είχαν καταπατήσει μία έκταση 175 στρεμμάτων που ανήκε στην ιερά μονή Τζαγκαρόλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, για την πώληση χρειαζόταν μία βεβαίωση από την Ιερά Μονή, που θα επιβεβαίωνε ότι η έκταση αυτή, δεν ανήκει σε εκείνη.

Το επίμαχο έγγραφοφαίνεται πως τελικά βρέθηκε και έχει την υπογραφή του εν λόγω κληρικού. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι αναγκάστηκε να υπογράψει το εν λόγω έγγραφο, λόγω εκβιασμού από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

«Ήταν μια ξερολιθιά»

«Είναι γελοία η βεβαίωση του 2017 που δεν ήμουν καν ηγούμενος, την οποία μου τη ζητήσανε για αποχαρακτηρισμό, τότε στο μοναστήρι είχαν σπρώξει και είχαν δείρει το δικηγόρο της μόνη μπροστά στα μάτια μου. Δεν είναι παραχώρηση εξ όσων γνωρίζω, δεν ανήκει αυτή η περιοχή στα 700 στρέμματα της μονής. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό, το οποίο αυτοί είχαν χρησικτησία και πώς το είχαν χρησικτησία; Στα 3,5 χρόνια που ήμουν εγώ ηγούμενος;», πρόσθεσε.

«Υπάρχουν ευθύνες και παλαιότερων, οι οποίοι δεν πήγαν εκεί να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Μόλις ανέλαβα πήγα και έκανα τοπογραφικά, αφού δεν υπήρχαν… Κάνεις αγωγή σε κάποιους χωρίς τοπογραφικά και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Αυτοί είχαν κάνει χρησικτησία 30 χρόνια το είχαν καταπατήσει. Εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς τους καταπατητές; Εγώ τους έδωσα χαρτί;», υποστήριξε.

Ο κληρικός φέρεται να συνεργάστηκε με τους μαφιόζους και να λειτούργησε ως ιθύνων νους ζητώντας από εκείνους να προβούν σε ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς τρίτων.

« Έχω 12 βίντεο να τραβάς τα μαλλιά σου, τι λέει για όλους σας… τι… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να σας κάνουμε. Εγώ τον έχω τώρα, τον έχω τώρα σε 12 βίντεο, τον έχω σε χίλιες δύο φωτογραφίες… μα είναι και μ… ο άνθρωπος» έχει καταγραφεί να λέει σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

«Εγώ σε καμία περίπτωση δεν έδωσα τέτοια εντολή, αυτοί το είπαν αυτό. Ούτε για ροζ βίντεο ξέρω εγώ, ούτε φωτογραφίες, ούτε μου έδειξαν ποτέ κάτι τέτοιο εμένα για να με απειλήσουν. Εμένα η μεγαλύτερη απειλή τους, ήταν μόλις ξεκίνησα τη διαδικασία αγωγής, πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν θα προλάβω να τελειώσω την αγωγή. Και όντως δεν πρόλαβα, δεν υπήρχαν τα τοπογραφικά», υποστήριξε ο κληρικός.

Διαβάστε επίσης:

Λακωνία: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αρχοντικό – Στη μάχη και 4 εναέρια

Θήβα: Σεισμός 3,5 Ρίχτερ – Αισθητός και στην Αττική

Μετρό Θεσσαλονίκης: Έκλεισαν οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» λόγω «απειλής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

armani_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πόρισμα για τα Τέμπη: Πρόβλημα με την πυρασφάλεια των τρένων εντόπισαν γερμανοί ειδικοί

karystianou-pano
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα: Κλειστό από τις 16:00 και μετά το μετρό

6648237 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025: Η περιοδεία Μητσοτάκη στα εκθεσιακά περίπτερα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

balatsinouarmani
LIFESTYLE

Τζένη Μπαλατσινού: Το συγκινητικό «αντίο» στον Giorgio Armani - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε» (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 15:10
mpezos-new
LIFESTYLE

Μπέζος: «Οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι – Το συναντώ συχνά στη γενιά μου» (Video)

armani_main
ΚΟΣΜΟΣ

Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)

trena_tebi
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πόρισμα για τα Τέμπη: Πρόβλημα με την πυρασφάλεια των τρένων εντόπισαν γερμανοί ειδικοί

1 / 3