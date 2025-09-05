Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέλφια για ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα – Κρατούνται μέχρι την απολογία τους για εκβιασμούς και εκκλησιαστική περιουσία

Προσωρινά κρατούμενοι είναι οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης, που εξαρθρώθηκε πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Η κράτησή τους αφορά σε αυτές τις κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

H δεύτερη δικογραφία αφορά στην αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Την έκταση αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη “σφραγίδα” του τότε επισκόπου, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Νωρίτερα, το δρόμο για την φυλακή πήραν ακόμη πέντε κατηγορούμενοι, μετά τις απολογίες τους, ενώ τρία άτομ αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

