05.09.2025 19:04

Ξάνθη: «Δεν με άφηνε να βγω, μου πετούσε πράγματα, έχω κακοποιηθεί» – Η μαρτυρία της 79χρονης Σουηδέζας για τον 30χρονο που την αιχμαλώτισε

kakopoiisi 112- new

Για τον εφιάλτη που βίωσε για περισσότερες από 40 ημέρες στην Ξάνθη, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη από 30χρονο, ο οποίος την κακοποιούσε, μίλησε η 79χρονη γυναίκα από τη Σουηδία.

Η 79χρονη, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε: «Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα, να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα επιχείρησε να επικοινωνήσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου με το 112, όμως αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του 30χρονου, ο οποίος και της έσπασε το κινητό. «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε, δηλαδή, που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν τέσσερα χρόνια».

Από την πλευρά του, ο πατέρας του 30χρονου ανέφερε: «Δεν έχουμε επαφές. Κανά χρόνο και… Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό, στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν από δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία και έναν χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα». Όπως είπε ο πατέρας του, ο 30χρονος είχε «αλητοπαρέες», ενώ σχετικά με την 79χρονη Σουηδή σημείωσε: «Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήρθε μόνη της. Την ήξερε».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση κακοποίησης της 79χρονης Σουηδής στην Ξάνθη από 30χρονο τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω Facebook, και την κρατούσε αιχμάλωτη για περίπου 40 ημέρες προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 3 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ για καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές της Σουηδίας σχετικά με την αρπαγή πολίτη Σουηδίας και την παράνομη κράτησή της στην περιοχή της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, η 79χρονη γυναίκα από τη Σουηδία είχε επικοινωνήσει με συγγενικό της πρόσωπο στην πατρίδα της και της είχε αναφέρει ότι κρατούνταν παρά τη θέληση της και κακοποιούνταν από 30χρονο άντρα με τον  οποίο είχε γνωριστεί στο Facebook.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην ασφάλεια Ξάνθης και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι που κρατούνταν παρά τη θέληση της η γυναίκα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές κατά την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του δράστη, που είναι παλιός γνώριμος των Αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών,  αυτός προέβαλε αντίσταση κτυπώντας τους αστυνομικούς και απωθώντας τους. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του φορέσουν χειροπέδες ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρήκαν την 79χρονη. Επιπλέον, βρήκαν και κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κοκαΐνης, μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,1 γραμ. και μία δερμάτινη θήκη με υπολείμματα κοκαΐνης.

Η γυναίκα κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι από την 19/07/2025 οπότε και ήρθε στην Ελλάδα, ο δράστης τη μετέφερε στην οικία του στην Ξάνθη, όπου την κρατούσε παράνομα σε κακές συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας, μη επιτρέποντας της να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους συγγενείς της, ενώ παράλληλα της ασκούσε σωματική βία προκειμένου να της αποσπά χρήματα. 

Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

