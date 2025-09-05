Μαφία της Κρήτης: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν, τρία αφέθηκαν ελεύθερα με όρους – Συνεχίζονται οι απολογίες

Συνεχίζονται οι απολογίες κατηγορουμένων για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά οι οποίοι προσήλθαν στο Δικαστικό Μέγαρο το πρωί της Παρασκευής, δεύτερη μέρα των απολογιών.

Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν απολογηθεί δέκα άτομα εκ των οποίων έχουν προφυλακισθεί πέντε ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα.

Οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, έχουν ολοκληρώσει απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφαση για κράτησή τους ή όχι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

