Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Θέμα της συνόδου αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη, όχι του Τραμπ και του Καμμένου

Για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία της μαφίας της Κρήτης μίλησε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει γιατί ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος ζητούσε επίμονα να τον κάνει Μητροπολίτη.

Μιλώντας στην εκπομπή LiveNews στο Mega ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ απάντησε σε όσα ακούγονται για το όνομα του.

«Μέσα σε αυτή τη μεγάλη δικογραφία βρίσκονται αρκετά ονόματα. Δυστυχώς όμως μόνο το δικό μου όνομα έχει δοθεί στη δημοσιότητα», είπε αρχικά ο Αρχιμανδρίτης.

Επανέλαβε ότι είχε πάει να τελέσει αγιασμό και ότι ο διάλογος αφορούσε το λείψανο του Αγίου Λουκά που θα έφερνε για τον αγιασμό.

Στη συνέχεια είπε ότι «Εδώ εμείς οι Κρητικοί δεν έχουμε μόνο τα εκκλησιαστικά, θα πιούμε και το κρασί μας, θα κάνουμε και την παρέα μας. Όμως δεν μπορώ να ξέρω εγώ το μητρώο του καθενός».

Τόνισε ακόμη ότι δεν ζήτησε ούτε πρόκειται να ζητήσει ποτέ την παρέμβαση κάποιου για να λάβει εκκλησιαστικό αξίωμα.

Όπως είπε μεταξύ άλλων, η εμπλοκή του ονόματός του στην δικογραφία είναι μόνο στο σημείο που ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος στην Κρήτη, φαίνεται σε διάλογό του με τον πρώην υπουργό Πάνο Καμμένο να ζητά την παρέμβασή του για να τον τοποθετήσουν στη θέση του Μητροπολίτη Χανίων.

«Δεν ευθύνομαι εγώ αν κάποιος μίλησε για το όνομά μου» είπε ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι πνευματικά του παιδιά που είναι νομικοί θα ελέγξουν την επόμενη εβδομάδα γιατί έγινε αυτό με το όνομά του.

Όπως αποκάλυψε δεν είναι καν υποψήφιος για τη μητρόπολη, και περιγράφει πως αφού εκοιμήθη ο πρώην Μητροπολίτης κυρός Δαμασκηνός, του είχε ζητήσει να καταθέσει το όνομά του, όμως το όνομά του δεν βρίσκεται καν στη λίστα.

Σχετικά με το ενδεχόμενο παρέμβασης για να διεκδικήσει τη θέση, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Το αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη δεν είναι θέμα του Καμμένου ούτε του Τραμπ αλλά της συνόδου».

Όσον αφορά δημοσιεύματα που σχετίζονται με ροζ βίντεο που αφορούν κάποιον κληρικό, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για τον ίδιο.

