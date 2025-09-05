ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Σάλος μετά τις αποκαλύψεις για τα ρατσιστικά δρομολόγια – «Αδειάζει» τον διευθυντή η ΕΛΑΣ

Σάλος έχει ξεσπάσει με ένα έγγραφο-φωτιά, το οποίο επιβεβαιώνει τα ρατσιστικά δρομολόγια στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε “συνεννόηση με τη Αστυνομία”, όπως αναφέρεται, που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει πως «ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο».

Συγκεκριμένα στο έγγραφο με ημερομηνία 12.3.2024, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα (5/9) η «Εφ.Συν.», ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσούλης απευθυνόμενος προς τους εκδότες εισιτηρίων, αφού αναφέρεται η εγκύκλιος (ΦΕΚ Β7483/29-12-2023) και ο Κανονισμός Επιβατών περί τήρησης των υγειονομικών διατάξεων, τονίζει κατά λέξη τα εξής:

«Συνεπώς, για την προστασία των υπολοίπων επιβατών, εκ των οποίων έχουμε ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ έντονες διαμαρτυρίες, απαγορεύεται να εκδίδετε εισιτήρια σε άτομα όταν δεν τηρούν εμφανώς τους κανόνες υγιεινής (π.χ. αναδίδουν οσμή που καταφανέστατα δεν γίνεται αποδεκτή από τους υπόλοιπους συνεπιβαίνοντες{…}). Ταυτόχρονα, επειδή γνωρίζεται τις εξαιρετικά βαριές ποινές για τη μεταφορά αλλοδαπών στερούμενων νόμιμων δικαιολογητικών παραμονής στην Ελλάδα, η εταιρεία σε συνεννόηση με την αστυνομία έχει ορίσει ένα δρομολόγιο την ημέρα το οποίο ελέγχεται από τις κρατικές υπηρεσίες. Σε αυτό μόνο θα εκδίδετε εισιτήρια για όσους έχετε αδυναμία να επιβεβαιώσετε ότι διαθέτουν νόμιμα δικαιολογητικά παραμονής. Τέλος, θυμίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω εθνικότητας του επιβάτη ή της μεταφοράς ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό. Στόχος μας είναι να μετακινούνται ΙΣΟΤΙΜΑ όλοι οι επιβάτες, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία τους από άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες δημόσιας υγιεινής. Για τους παραβάτες εκδότες εισιτηρίων θα υπάρξουν ποινές, χωρίς άλλη προειδοποίηση».

Σε απλά ελληνικά, ο Στέφανος Τσούλης παραδέχεται τη ύπαρξη των νυχτερικών ρατσιστικών δρομολογίων, το γεγονός ότι τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης είναι σε συννέννοηση με την ΕΛΑΣ, ενώ φτάνει να απειλεί και με ποινές στους εκδότες εισιτηρίων για να υπακούσουν πιστά στην έγγραφη οδηγία του.

Υπευνθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεπτικού σταθμού Open, είχε διαψεύσει την είδηση.

Με ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή συναίνεσε σε διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης επιβατών. Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, οι έλεγχοι γίνονται αποκλειστικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των περιοριστικών όρων που ισχύουν για πολίτες με «Υπηρεσιακά Σημειώματα», ενώ παράλληλα διερευνώνται καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές.

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ειδικά δρομολόγια μετακίνησης υπηκόων τρίτων χωρών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε έχει συμμετάσχει ή συναινέσει σε διαδικασίες διάκρισης επιβατών βάσει εθνικότητας, φυλής ή οποιουδήποτε άλλου κριτηρίου, οι οποίες αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ενημερώνουν, όπου αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία, αποκλειστικά για περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών που κατέχουν «Υπηρεσιακά Σημειώματα» με περιοριστικούς όρους μετακίνησης (π.χ. απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένους νομούς). Οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αποτελούν αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί καθημερινά ελέγχους, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Όπου ανακύπτουν καταγγελίες για ρατσιστικές συμπεριφορές ή άρνηση παροχής υπηρεσιών λόγω καταγωγής, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, είναι στη διάθεση των πολιτών για την πλήρη διερεύνηση κάθε περιστατικού.

Η Ελληνική Αστυνομία στέκεται με συνέπεια απέναντι σε κάθε μορφή διάκρισης και ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Πολιτείας».

