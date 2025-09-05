search
05.09.2025 15:25

Αμαλιάδα: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη- Τι αναφέρει ως αιτία το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών

05.09.2025 15:25
eirini_mourtzoukou_new

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του μικρού Παναγιώτη στην Αμαλιάδα τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με το πόρισμα της επιτροπής των ιατροδικαστών, που παραδόθηκε στις αρχές.

Στο πολυέλιδο πόρισμα, περίπου 100 σελίδων, οι ιατροδικαστές – μέλη της επιτροπής αποκλείουν ότι ο θάνατος του 15 μηνών βρέφους προήλθε από παθολογικά αίτια και προβάλλουν ως αιτία θανάτου την υποξία.

«Δεν επιβεβαιώθηκε ουδεμία παθολογική αίτια θανάτου και η υποξία προβάλλει ως η πλέον συμβατή με τα ευρήματα αιτία θανάτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βασική ύποπτη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη είναι η Ειρήνη Μουρτζούκου, υπό την επίβέψη της οποίας το μικρό παιδί έχασε τη ζωή του. Ωστόσο, η ίδια, αν και έχει ομολογήσει ότι σκότωσε άλλα τέσσερα βρέφη, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά της, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη.

Μάλιστα, στελέχη του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν στον Κορυδαλλό, όπου κρατείται, για να της θέσουν ερωτήσεις για το ζήτημα με πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι δεν πήραν καμιά απάντηση.

