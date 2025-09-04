search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 22:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 20:35

Ειρήνη Μoυρτζούκου: Δολοφονία «δείχνει» το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

04.09.2025 20:35
mourtzoukou 112- new

Σε δολοφονία παραπέμπει το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, ο οποίος ερευνάται καθώς το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, που ομολόγησε ότι ευθύνεται για άλλους τέσσερις θανάτους μωρών.

Σύμφωνα με το Mega, το πόρισμα δείχνει πως ο θάνατος του παιδιού προήλθε από δολοφονία και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει, καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Στον Κορυδαλλό το Ανθρωποκτονιών

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης (4/9) κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών την  επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Διαβάστε επίσης:

Νέος Κόσμος: Νεκροί και σε αποσύνθεση βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Μαφία της Κρήτης: Έξι προφυλακίστηκαν, εννέα αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους και ένας πήρε αναβολή για να απολογηθεί αύριο

Κλειστοί σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vretani kavala
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην 59χρονη Βρετανή που πήγε για μπάνιο με τον σύζυγό της και εξαφανίστηκε ανήκει η σορός στο Φιδονήσι

nosokomeio_rethymnou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα την ώρα της ομιλίας Μητσοτάκη – «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως»

kanadas astynomia 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 6 τραυματίες μετά από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι σε κοινότητα ιθαγενών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 22:39
vretani kavala
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Στην 59χρονη Βρετανή που πήγε για μπάνιο με τον σύζυγό της και εξαφανίστηκε ανήκει η σορός στο Φιδονήσι

nosokomeio_rethymnou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται στο Διδυμότειχο δύο παιδιά – Εξετάζεται η κατανάλωση φυτοφαρμάκου

gaza 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

1 / 3