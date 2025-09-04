Ειρήνη Μoυρτζούκου: Δολοφονία «δείχνει» το πόρισμα για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Σε δολοφονία παραπέμπει το πόρισμα για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, ο οποίος ερευνάται καθώς το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν υπό την επίβλεψη της Ειρήνης Μουρτζούκου, που ομολόγησε ότι ευθύνεται για άλλους τέσσερις θανάτους μωρών.

Σύμφωνα με το Mega, το πόρισμα δείχνει πως ο θάνατος του παιδιού προήλθε από δολοφονία και συγκεκριμένα από ασφυκτικό θάνατο.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως ο παθολογοανατόμος Άκης Ανεστάκης με έδρα στη Θεσσαλονίκη, χωρίζει σε δύο καίρια σημεία τα λάθη στο πόρισμα του Ανδρέα Γκότση και των υπόλοιπων παθολογοανατόμων.

Όπως λέει, δεν υπάρχει εγκολεασμός εντέρου αλλά σήψη εντέρου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναφορά των υπολοίπων παθολογοανατόμων για υποξία προ ωρών δεν ισχύει, καθώς όλα φαίνεται να έγιναν κοντά στον χρόνο θανάτου του παιδιού, σύμφωνα με τον ο κ. Ανεστάκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται εκείνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Στον Κορυδαλλό το Ανθρωποκτονιών

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης (4/9) κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών βρέθηκε στον Κορυδαλλό για να μιλήσουν με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 25χρονη μίλησε με τους αστυνομικούς αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Παναγιωτάκη παρά το γεγονός πως τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών την επισκέφτηκαν για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

