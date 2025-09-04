Νέος Κόσμος: Νεκροί και σε αποσύνθεση βρέθηκαν ένας άνδρας και μια γυναίκα – Δίπλα τους βρέθηκε όπλο

Ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί το βράδυ της Πέμπτης μέσα σε διαμέρισμα στο Νέο Κόσμο, όντας και οι δύο σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο καθώς και δύο κάλυκες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας ήταν 66 ετών και φαίνεται να έχει ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής.

