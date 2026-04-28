Aktor LNG – Venture Global: Συμφωνία 6 δισ. για αμερικανικό LNG στην Αλβανία (Photos)

Η Αλβανία, η Venture Global και η Aktor LNG USA υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, συνολικής αξίας 6 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου Aktor υπό τον Αλέξανδρο Εξάρχου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής που υλοποιεί, έχει ήδη δημιουργηθεί η κοινή εταιρεία ATLANTIC SEE LNG TRADE A.E. σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, με ποσοστά συμμετοχής 60% και 40% αντίστοιχα.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων, με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, να δίνει το «παρών», όπως επίσης και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με τον οποίο είχε και κατ’ ιδίαν συνάντηση. Η ίδια χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», υπογραμμίζοντας τη σημασία της για τη γεωπολιτική και ενεργειακή σταθερότητα.

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Σε ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανέφερε σχετικά: «Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ».

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της επένδυσης, σημειώνοντας: «Αυτή η δέσμευση ύψους 6 δισ. δολαρίων ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή».

I was honored to travel to Tirana to advance @POTUS’ energy agenda and join PM @ediramaal to participate in a signing ceremony of a historic deal between Albania, Venture Global and Aktor LNG USA on a 20-year U.S. LNG agreement. This $6B commitment strengthens energy security—and… April 28, 2026

«Είμαστε περήφανοι που βασιζόμαστε στο εξαιρετικό έργο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής», συνέχισε η κ. Γκιλφόιλ, ενώ κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας: «Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».

