Eυθύμιος Λέκκας: Καθησυχάζει  για τους σεισμούς στη Σκιάθο – «Απαιτείται προσοχή, αλλά τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, για τη σεισμική δραστηριότητα στη Σκιάθο, καθώς οι δονήσεις, μεγέθους 4,7 και 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έγιναν ιδιαίτερα αισθητές όχι μόνο στο νησί αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews για την εξέλιξη του φαινομένου, ο καθηγητής γεωλογίας υπογράμμισε ότι «είχαμε αρχίσει την διαδικασία της σεισμικής δραστηριότητας γύρω στις 14:10 με ένα σεισμό της τάξεως των 4,6 βαθμών. Ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός και στη Σκιάθο και στις Σποράδες αλλά και στη γύρω περιοχή μέχρι και την Αττική. Στη συνέχεια είχαμε δεκάδες δονήσεις μικρότερου μεγέθους και στις 16:20 εκδηλώθηκε ο δεύτερος σεισμός, ο οποίος ήταν μεγαλύτερος του πρώτου, είχε έναμέγεθος της τάξεως των 4,9 βαθμών και ο οποίος επίσης έγινε αισθητός σε μία ευρύτερη ζώνη».

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η δραστηριότητα εντοπίζεται σε ένα ρήγμα που οριοθετεί τη στεριά με τη θάλασσα στη βόρεια ακτογραμμή της Σκιάθου. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δώσει στο παρελθόν (το 1989) σεισμό της τάξεως των 5,7 Ρίχτερ, ο κ. Λέκκαςεμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ωστόσο την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση.

Ερωτηθείς για το αν οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να επιστρέψουν στις εστίες τους για το βράδυ, ο καθηγητής έδωσε σαφείς οδηγίες προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος από τη μετασεισμική ακολουθία. «Θα συμβούλευα όσοι κατοικούν σε σπίτια τα οποία είναι παλιά, να τα αποφύγουν για απόψε. Επίσης, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τη διέλευση μπροστά από ερειπωμένα κτήρια ή από περιοχές με απότομες πλαγιές, όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τη δημοτική αρχή της Σκιάθου, καθώς και με τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

«Απαιτείται προσοχή, αλλά τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά», κατέληξε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, συνιστώντας ψυχραιμία.

Διαβαστε επίσης:

