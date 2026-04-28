ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 19:53
Κρήτη: 5χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου – Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

credit: Shutterstock

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φέρει 5χρονο παιδάκι, μέλος μιας οικογένειας τουριστών από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

