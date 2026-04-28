Κρήτη: 5χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου – Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις φέρει 5χρονο παιδάκι, μέλος μιας οικογένειας τουριστών από την Ολλανδία, που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο της Κρήτης.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
