ΕΛΛΑΔΑ

14.10.2025 15:47

Ρόδος: 3χρονο κοριτσάκι εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας  – Διασωληνωμένο, σε κρίσιμη κατάσταση, δίνει μάχη για τη ζωή του

14.10.2025 15:47
pisina_2508_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Ένα 3χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο καθώς βρέθηκε στον πάτο της πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στον πάτο της πισίνας αρκετή ώρα, αφού μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου μυδριασμένο και αναμενόταν να μεταφερθεί για αξονική τομογραφία, όπως δήλωσε στο τοπικό μέσο ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

«Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας πολύ βαρύ το περιστατικό, αφού το παιδί φαίνεται ότι δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και δεν αντιδρά.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά.Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», όπως είπε ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Παραμένει άγνωστο, αναφέρει η rodiaki.gr,  το πώς διέφυγε το παιδί της προσοχής της οικογένειάς του, καθώς βρίσκονταν για διακοπές με τους γονείς, τα δύο αδελφάκια του και την  γιαγιά του και βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

