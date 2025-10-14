Αλλάζει ο καιρός, έρχονται βροχές και καταιγίδες – Η πρόβλεψη Κολυδά

Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας αναμένονται τις επόμενες μέρες, σηματοδοτώντας αλλαγή του καιρού.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θοδωρή Κολυδά, θα λάβουν χώρα δύο βασικές διαταραχές: η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή θα επηρεάσει κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ η δεύτερη διαταραχή, Κυριακή προς Δευτέρα, θα φέρει βροχές ακόμη και στην Αθήνα.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι κυρίως στο Ιόνιο την Παρασκευή.

Η ανάρτηση Κολυδά

«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν. Η πρώτη Πέμπτη προς Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά τα κεντρικά και Βόρεια (όχι όμως σε όλες τις περιοχές) και η άλλη διαταραχή Κυριακή προς Δευτέρα, που θα προκαλέσει και στην Αθήνα κάποιες καλές βροχές.

✅ Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά και διατηρούνται σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά, ενώ οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι την Παρασκευή στο Ιόνιο».

Αναλυτικά ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, με τοπικές βροχές. Στα βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες, δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα είναι λίγες, παροδικά αυξημένες στα δυτικά ηπειρωτικά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί στα δυτικά με ένταση 2 με 3 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, με μέγιστες τιμές 19-21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει 22-24 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης) θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Από αργά το βράδυ στα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Η Παρασκευή 17 Οκτωβρίου θα φέρει βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα εκδηλωθούν βροχές, ενώ στα νησιά και τις ανατολικές περιοχές ο καιρός θα παραμείνει με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7 έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στα δυτικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

