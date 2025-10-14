search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 09:57

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα στον Κολωνό

14.10.2025 09:57
PERIPOLIKO154
αρχείου Eurokinissi

Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε στις 03.40 τα ξημερώματα σήμερα, σε κατάστημα παιχνιδιών, στην οδό Κρέοντος 30-32, στον Κολωνό.

Άγνωστοι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο του καταστήματος, από την έκρηξη του οποίου και την πυρκαγιά που ακολούθησε, προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην πρόσοψη, μαύρισμα και ράγισμα του υαλοπίνακα.

Στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, πλαστικό μπιτόνι, που προφανώς περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και υπολείμματα από προσανάμματα τζακιού.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Κρατική Ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Χαλκιδική: Σώος εντοπίστηκε ο 42χρονος Τσέχος σέρφερ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακό αλκοτέστ σε μεθυσμένο οδηγό – Ρούφαγε αντί να φυσήξει και έριξε κάτω τους αστυνομικούς για να μην συλληφθεί

Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά – Νεκρός 45χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Κάντανο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

bitcoin_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bitcoin: Το μεγάλο σορτάρισμα – Πώς χάθηκαν σε ένα βράδυ 19 δισ. $ με ένα tweet του Τραμπ και δύο «παίκτες» κέρδισαν 160 εκατομμύρια

taylor-swift-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Τέιλορ Σουίφτ συνεχίζει να γράφει ιστορία – Κατέρριψε ρεκόρ στο Hot 100 του Billboard με το «The Life Of A Showgirl»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:45
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

niki_kerameus_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κόλαση» στη Βουλή: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το 13ωρο – Η Κεραμέως ζητά ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο

4_EKO Road Safety
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδηγώ Υπεύθυνα»: H EKO διοργάνωσε δύο Ημερίδες στη Κρήτη για τον περιορισμό των τροχαίων

1 / 3