Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακό αλκοτέστ σε μεθυσμένο οδηγό – Ρούφαγε αντί να φυσήξει και έριξε κάτω τους αστυνομικούς για να μην συλληφθεί

Ποινή φυλάκισης 19 μηνών επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 45χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί σε κατάσταση πλήρους μέθης και αντί να φυσήξει στο αλκοτέστ… ρούφηξε.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής (10/10) στην περιοχή του Νέου Ρυσίου, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης εντόπισαν τον 45χρονο οδηγό και του έκαναν σήμα για έλεγχο.

Σύμφωνα με την κατάθεση αστυνομικού, όταν ξεκίνησε η διαδικασία αλκοολόμετρησης, ο 45χρονος αρχικά αρνήθηκε να φυσήξει, ενώ στη συνέχεια άρχισε να… ρουφάει στο αλκοολόμετρο.

«Συνεργάστηκε για το αλκοτέστ, αλλά το έκανε με λάθος τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά στο δικαστήριο ο αστυνομικός της Τροχαίας.

Καθώς ο 45χρονος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία και βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να του περάσουν χειροπέδες για να τον οδηγήσουν στο Τμήμα, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, η σύλληψή του αποδείχθηκε επεισοδιακή.

«Όταν του είπαμε ότι θα χρειαστεί να μας ακολουθήσει και ότι θα του περάσουμε χειροπέδες, αρνήθηκε να συνεργαστεί και έλεγε πως δεν ήθελε. Στην προσπάθειά μας να του περάσουμε χειροπέδες, μαζί με τον συνάδελφό μου, αντέδρασε με αποτέλεσμα και οι τρεις να πέσουμε στο έδαφος. Τελικά, μετά από λίγη ώρα, καταφέραμε να τον βάλουμε στο περιπολικό», εξήγησε ο αστυνομικός σύμφωνα με το protothema.gr.

Μόλις οδηγήθηκε στο Τμήμα, ο κατηγορούμενος έδειξε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, ζητώντας συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. «Ήθελε απλώς να φύγει από εμάς. Ίσως τον επηρέασε η μέθη και εκδήλωσε τέτοια συμπεριφορά. Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος στο Τμήμα και ζητούσε διαρκώς συγγνώμη», πρόσθεσε ο αστυνομικός.

Στην απολογία του στο δικαστήριο, ο 45χρονος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε φιλικό σπίτι που είχε επισκεφθεί νωρίτερα και ανέφερε ότι χρειάστηκε να περπατήσει περίπου 500 μέτρα μέχρι το αυτοκίνητό του. «Δεν θα έπρεπε να οδηγήσω. Ζητώ συγγνώμη και πάλι», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή φυλάκισης προς δέκα ευρώ ημερησίως, ενώ στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

