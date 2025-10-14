search
Διώρυγα Κορίνθου: Κλειστή από σήμερα λόγω εργασιών αποκατάστασης

dioriga korinthou

Διακόπτεται από σήμερα, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, και μέχρι νεοτέρας η διέλευση των πλοίων από τη Διώρυγα της Κορίνθου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών αποκατάστασης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου, η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο τεχνικών παρεμβάσεων που κρίθηκαν απαραίτητες και πρόκειται για την τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών.

Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην ΑΕ Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων.

Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκροί σε νέο ναυάγιο με μετανάστες – Το ένα παιδί, 19 διασωθέντες

Καιρός: Συννεφιά σήμερα με τον υδράργυρο στους 24 βαθμούς – Αλλαγή σκηνικού από αύριο με βροχές στα δυτικά και βόρεια

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

FOTO Air4HEALTH
ΥΓΕΙΑ

Πρόγραμμα Air4HEALTH Ελλάδα – Ιταλία: Τα drones στην υπηρεσία της υγείας

agnostos_sttratiotis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

mamalakis-vefa-new
LIFESTYLE

Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί» (Video)

mia_nyxta_mono_mega_new
MEDIA

Mega: «Πινελιές» από το δράμα Δημήτρη Λάλου – Μαριλίτας Λαμπροπούλου «Μια νύχτα μόνο» (video)

christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

