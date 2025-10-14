search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 07:15

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκροί σε νέο ναυάγιο με μετανάστες – Το ένα παιδί, 19 διασωθέντες

14.10.2025 07:15
limeniko-metanastes-new

Νέα ανθρώπινη τραγωδία με μετανάστες στο Αιγαίο, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο στη Ρόδο.

Το Λιμενικό εντόπισε δύο πτώματα, ενώ διάσωσε συνολικά 19 μετανάστες.

Η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 επιβαίνοντες.

Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη διάσωση των επιβατών, αλλά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου παιδιού.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Οι συνθήκες του ναυαγίου ερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Συννεφιά σήμερα με τον υδράργυρο στους 24 βαθμούς – Αλλαγή σκηνικού από αύριο με βροχές στα δυτικά και βόρεια

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα – Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Χαλκιδική: Έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

bridgerton
MEDIA

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

plevris 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

voridis_varras_0810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Βορίδης, ο Βάρρας και το… memo

omada-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το «μαύρο κουτί» της Εθνικής Ομάδας: Η σκληρή κριτική στον Γιοβάνοβιτς, οι συνεχείς χαμένες προκρίσεις και η στήριξη της ΕΠΟ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 09:21
christopoulos-new
LIFESTYLE

Χάρης Χριστόπουλος: «Σοκαρίστηκα με τη συμπεριφορά των κριτών – Αγένεια, υποτίμηση, δεν μου άρεσε καθόλου» (Video)

bridgerton
MEDIA

Bridgerton: Έρχεται στο Netflix η τέταρτη σεζόν (Trailer)

plevris 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

1 / 3