Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκροί σε νέο ναυάγιο με μετανάστες – Το ένα παιδί, 19 διασωθέντες

Νέα ανθρώπινη τραγωδία με μετανάστες στο Αιγαίο, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά από ναυάγιο στη Ρόδο.

Το Λιμενικό εντόπισε δύο πτώματα, ενώ διάσωσε συνολικά 19 μετανάστες.

Η επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το πρωί της Τρίτης (14/10) στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εντόπισε πνευστή λέμβο με 19 επιβαίνοντες.

Οι λιμενικοί προχώρησαν άμεσα στη διάσωση των επιβατών, αλλά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν δύο πτώματα, ενός άνδρα και ενός ανήλικου παιδιού.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αναμένεται να υποβληθούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής.

Οι συνθήκες του ναυαγίου ερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.

