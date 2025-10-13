Χαλκιδική: Έρευνες του Λιμενικού για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα του Λιμενικού στη Χαλκιδική για τον εντοπισμό 42χρονου σέρφερ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.

Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.

