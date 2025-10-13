search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 22:13
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 20:59

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

13.10.2025 20:59
antonios_kivotos

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα, Δευτέρα 13/10, και οι τρεις συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, επικαλούμενοι μεροληψία της έδρας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», αρχικά παραιτήθηκε ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, και ακολούθησαν οι άλλοι δύο συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Star για την απόφασή του ο κ. Κονταξής δήλωσε: «Ο πάτερ Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοι συνεργάτες του, αλλά και η υπεράσπισή τους, εκτιμούν και θεωρούν ότι από την αρχή το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι ακραία μεροληπτικό σε βάρος τους. Κατόπιν αυτού, είναι αδύνατη η εκπλήρωση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων και σήμερα δήλωσα την παραίτησή μου. Σημειώνεται, και το τονίζω για πολλοστή φορά, ότι προκύπτει εκ της δικογραφίας ότι είναι καταφανέστατα αθώοι».

Την Πέμπτη, 16/10, η εκδίκαση της υπόθεσης, με τρεις νέους δικηγόρους στην υπεράσπιση του πατέρα Αντωνίου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δικαστήριο όρισε τρεις νέους συνηγόρους προκειμένου να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης, οι οποίοι, ωστόσο, είπαν ότι «δεν είναι δυνατόν να δικάσουμε την Πέμπτη, 16 του μήνα, γιατί έχουμε να διαβάσουμε 16.000 σελίδες δικογραφία».

Η έδρα τότε ζήτησε από τους προηγούμενους δικηγόρους να ενημερώσουν τους νέους, με τους ίδιους να κρίνουν ότι και αυτό είναι αδύνατο.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έδωσε τη διακοπή που ζητούσαν οι νέοι συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου για τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου στις 16 Οκτωβρίου, με τους τρεις νέους δικηγόρους.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της έδρας, αναφερόμενη στους παραιτηθέντες δικηγόρους του πατέρα Αντωνίου, τόνισε ότι «αν είχαν πρόβλημα μαζί μας, θα έπρεπε να κάνουν αίτηση εξαίρεσης έδρας», αφήνοντας μομφή, ότι η παραίτησή τους αποσκοπεί στο να προκληθεί πολυήμερη διακοπή στη δική ώστε το αδίκημα να πάει για παραγραφή.  

Διαβάστε επίσης:

«Τον φροντίζω 17 χρόνια, δεν μπορώ άλλο» – Η απαράδεκτη απάντηση των γονιών που εγκατέλειψαν τον αυτιστικό γιο τους

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Φωτογραφικό ντοκουμέντο με τον δράστη και τον συνεργό του στο λευκό σκούτερ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esia
MEDIA

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Τετράωρη στάση εργασίας, 11:00 με 15:00, σε όλα τα ΜΜΕ

erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

omiri epistrofi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

neoi new
ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι θάνατοι των νέων παγκοσμίως αυξάνονται – Το παράδοξο της Ελλάδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kastoria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Δραματική μείωση του πληθυσμού, συρρίκνωση τμημάτων στα σχολεία - Λουκέτα στα μαγαζιά - Αργοπεθαίνει η γουνοποιία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 22:00
esia
MEDIA

Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Τετράωρη στάση εργασίας, 11:00 με 15:00, σε όλα τα ΜΜΕ

erdogan meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν σε Μελόνι: «Καλά φαίνεσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα» – «Θες να σκοτώσω κανέναν;» (Video)

georgia-karystos
ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Πέθανε η 53χρονη Γεωργία που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγο της – Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο

1 / 3