Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

Την παραίτησή τους υπέβαλαν σήμερα, Δευτέρα 13/10, και οι τρεις συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, επικαλούμενοι μεροληψία της έδρας.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», αρχικά παραιτήθηκε ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, και ακολούθησαν οι άλλοι δύο συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Star για την απόφασή του ο κ. Κονταξής δήλωσε: «Ο πάτερ Αντώνιος και οι συγκατηγορούμενοι συνεργάτες του, αλλά και η υπεράσπισή τους, εκτιμούν και θεωρούν ότι από την αρχή το συγκεκριμένο δικαστήριο είναι ακραία μεροληπτικό σε βάρος τους. Κατόπιν αυτού, είναι αδύνατη η εκπλήρωση των υπερασπιστικών μου καθηκόντων και σήμερα δήλωσα την παραίτησή μου. Σημειώνεται, και το τονίζω για πολλοστή φορά, ότι προκύπτει εκ της δικογραφίας ότι είναι καταφανέστατα αθώοι».

Την Πέμπτη, 16/10, η εκδίκαση της υπόθεσης, με τρεις νέους δικηγόρους στην υπεράσπιση του πατέρα Αντωνίου

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το δικαστήριο όρισε τρεις νέους συνηγόρους προκειμένου να προχωρήσει η εκδίκαση της υπόθεσης, οι οποίοι, ωστόσο, είπαν ότι «δεν είναι δυνατόν να δικάσουμε την Πέμπτη, 16 του μήνα, γιατί έχουμε να διαβάσουμε 16.000 σελίδες δικογραφία».

Η έδρα τότε ζήτησε από τους προηγούμενους δικηγόρους να ενημερώσουν τους νέους, με τους ίδιους να κρίνουν ότι και αυτό είναι αδύνατο.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν έδωσε τη διακοπή που ζητούσαν οι νέοι συνήγοροι του πατέρα Αντωνίου για τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναμένεται να εκδικαστεί εκ νέου στις 16 Οκτωβρίου, με τους τρεις νέους δικηγόρους.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της έδρας, αναφερόμενη στους παραιτηθέντες δικηγόρους του πατέρα Αντωνίου, τόνισε ότι «αν είχαν πρόβλημα μαζί μας, θα έπρεπε να κάνουν αίτηση εξαίρεσης έδρας», αφήνοντας μομφή, ότι η παραίτησή τους αποσκοπεί στο να προκληθεί πολυήμερη διακοπή στη δική ώστε το αδίκημα να πάει για παραγραφή.

