«Τον φροντίζω 17 χρόνια, δεν μπορώ άλλο» – Η απαράδεκτη απάντηση των γονιών που εγκατέλειψαν τον αυτιστικό γιο τους

Στη γιαγιά του μεταφέρθηκε προσωρινά 17χρονος, που τον εγκατέλειψαν οι γονείς του σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας στην Πάτρα.
Ο 17χρονος παρακολουθούσε συνεδρίες στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας δύο φορές την εβδομάδα.
Με το πέρας της συνεδρίας το προσωπικό τον συνόδευσε στην έξοδο. Βλέποντας ότι περνούσε η ώρα και δεν ερχόταν κανείς να τον παραλάβει κάλεσαν τους γονείς τους.
Μετά από αρκετές κλήσης, ο πατέρας του παιδιού το σήκωσε λέγοντας: «Έχω δουλειές, δεν μπορώ να έρθω».
Το προσωπικό στη συνέχεια κάλεσε τη μητέρα, η οποία, επίσης αρνήθηκε να τον παραλάβει, δηλώνοντας κουρασμένη. «17 χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», είπε χαρακτηριστικά.
Το παιδί έχει υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και οι γονείς του είναι διαζευγμένοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
