Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Για «ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου από τον πρωθυπουργό» μιλά ο Ρούτσι

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πως η συντήρηση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Άμυνας.

Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανασκόπηση, κάνοντας έμμεσα μνεία στον Πάνο Ρούτσι δήλωσε πως το μνημείο δεν μπορεί να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με τον σκοπό του.

Αφού το ζήτημα πήρε έκταση, με πολλούς να αναρωτιούνται, αν ο στρατός θα αναλάβει τη φύλαξη του, κυβερνητικές πηγές διευκρίνισαν πως το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, δηλαδή, τη συντήρησή του και την καθαριότητα του.

Ο Πάνος Ρούτσι που κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του ζούσε σε σκηνή μπροστά από μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με εκατοντάδες πολίτες να τον επισκέπτονται καθημερινά για να του δώσουν δύναμη, έκανε λόγο για ευθεία επίθεση εναντίον του. «Ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε με αυτό που έκανε. Επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου που έκανα απεργία πείνας για 23 ημέρες και του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε», είπε χαρακτηριστικά.

Καρυστιανού: Αγχωμένος από τη δικαίωση μας ο Πρωθυπουργός

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τόνισε πως ο «Πρωθυπουργός, θυμωμένος και φανερά αγχωμένος από την πρόσφατη δικαίωση με πρώτη αποδοχή του αιτήματος για εκταφές, επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον του ήρωα απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που τον στήριξε. Ο πανικός και η ανάγκη για “damage control” έριξαν τις μάσκες της ψευδοευαισθησίας».

