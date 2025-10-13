search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 17:41

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Για «ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου από τον πρωθυπουργό» μιλά ο Ρούτσι

13.10.2025 17:41
panos-routsi

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πως η συντήρηση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη περνά στο υπουργείο Άμυνας.

Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανασκόπηση, κάνοντας έμμεσα μνεία στον Πάνο Ρούτσι δήλωσε πως το μνημείο δεν μπορεί να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με τον σκοπό του.

Αφού το ζήτημα πήρε έκταση, με πολλούς να αναρωτιούνται, αν ο στρατός θα αναλάβει τη φύλαξη του, κυβερνητικές πηγές διευκρίνισαν πως το υπουργείο Άμυνας θα έχει την αρμοδιότητα προστασίας του μνημείου, δηλαδή, τη συντήρησή του και την καθαριότητα του.

 Ο Πάνος Ρούτσι που κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας του ζούσε σε σκηνή μπροστά από μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με εκατοντάδες πολίτες να τον επισκέπτονται καθημερινά για να του δώσουν δύναμη, έκανε λόγο για ευθεία επίθεση εναντίον του. «Ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε με αυτό που έκανε. Επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον μου που έκανα απεργία πείνας για 23 ημέρες και του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε», είπε χαρακτηριστικά.

Καρυστιανού: Αγχωμένος από τη δικαίωση μας ο Πρωθυπουργός

Από την πλευρά της η Μαρία Καρυστιανού, Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τόνισε πως ο «Πρωθυπουργός, θυμωμένος και φανερά αγχωμένος από την πρόσφατη δικαίωση με πρώτη αποδοχή του αιτήματος για εκταφές, επιδόθηκε σε μια ευθεία, απάνθρωπη επίθεση εναντίον του ήρωα απεργού πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που τον στήριξε. Ο πανικός και η ανάγκη για “damage control” έριξαν τις μάσκες της ψευδοευαισθησίας».

Διαβάστε επίσης

Ακρόπολη: Νέα βλάβη στον ανελκυστήρα την Κυριακή τον έθεσε εκτός λειτουργίας – Με τα… πόδια ο Κώστας Τασούλας στον Iερό Bράχο

Προφυλακιστέος ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Τέταρτη, συνεχόμενη, ημέρα παραμονής στην κορυφή της τηλεθέασης συμπλήρωσε ο Alpha την Παρασκευή (10/10)

foro psixiki ygeia belgio
ΥΓΕΙΑ

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο: Ημερίδα για την Ψυχική Υγεία, την Παραβατικότητα των Νέων και την άνοια των ηλικιωμένων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 18:21
olympiakos-panathinaikos-basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επιστολή του Ολυμπιακού προς τον ΕΣΑΚΕ, με την οποία πρότεινε να μη γίνει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο

psyxiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Της έστειλα μήνυμα πως είμαι δίπλα της» – Τι λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που τραυμάτισε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου οι πληρωμές

1 / 3