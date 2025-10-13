Προφυλακιστέος ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος Γεωργιανός για την άγρια κακοποίηση της εγκύου συντρόφου του στο Νέο Ψυχικό.

Ο δικηγόρος του ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο, επικαλούμενος ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα στο παρελθόν.

Ο 43χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Την κάρφωσε 110 φορές με πιρούνι

Ο δράστης κάρφωσε την 39χρονη έγκυο πάνω από 110 φορές, ενώ μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ήταν σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία», ενώ βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews δείχνει τον δράστη να πίνει αλκοόλ πριν την επίθεση.

Σημειώνεται πως ο δράστης ήταν κακοποιητικός και απέναντι στην κόρη του, καθώς την χτυπούσε και της είχε ξυρίσει το κεφάλι. Ως εκ τούτου οι δύο γυναίκες είχαν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να γλιτώσουν.

