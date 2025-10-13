search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2025 15:32

Προφυλακιστέος ο 43χρονος που κάρφωσε την έγκυο σύντροφο του με πιρούνι

13.10.2025 15:32
kakopoisi egkouoy piroyni – new

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος Γεωργιανός για την άγρια κακοποίηση της εγκύου συντρόφου του στο Νέο Ψυχικό.

Ο δικηγόρος του ζήτησε να εξεταστεί από ψυχίατρο, επικαλούμενος ακούσια νοσηλεία του σε ψυχιατρικό ίδρυμα στο παρελθόν.

Ο 43χρονος κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Την κάρφωσε 110 φορές με πιρούνι

Ο δράστης κάρφωσε την 39χρονη έγκυο πάνω από 110 φορές, ενώ μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ήταν σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία», ενώ βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews δείχνει τον δράστη να πίνει αλκοόλ πριν την επίθεση.

Σημειώνεται πως ο δράστης ήταν κακοποιητικός και απέναντι στην κόρη του, καθώς την χτυπούσε και της είχε ξυρίσει το κεφάλι. Ως εκ τούτου οι δύο γυναίκες είχαν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να γλιτώσουν.

Διαβάστε επίσης

Αποτάχθηκαν από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για τον βιασμό των παιδιών τους

Ρόδος: 62χρονος συνελήφθη για ασέλγεια σε 7χρονο κορίτσι – Της έδωσε 5 ευρώ για να τη φωτογραφίσει χωρίς ρούχα

Άγνωστος Στρατιώτης: Τι συμβαίνει με τις αρμοδιότητες και ποιοι φορείς εμπλέκονται – Η ιστορία και το νόημα του μνημείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Μετανιωμένος ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του στην Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε ξανά φίλοι»

omiroi- kratoumenoi faza – israhl – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δάκρυα χαράς σε Παλαιστίνη και Ισραήλ μετά την απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων – Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Τελ Αβίβ (Photos/Video)

adelson_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ – Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων (photos)

slovakia-trena
ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Τουλάχιστον 66 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων – Νέο βίντεο, δευτερόλεπτα πριν το ατύχημα

HAMAS
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποιήσεις για «σοβαρή απειλή» από μέλη της Χαμάς σε Γερμανία και Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 16:35
sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Μετανιωμένος ο 13χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικο του στην Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε ξανά φίλοι»

omiroi- kratoumenoi faza – israhl – new
ΚΟΣΜΟΣ

Δάκρυα χαράς σε Παλαιστίνη και Ισραήλ μετά την απελευθέρωση κρατουμένων και ομήρων – Πανηγυρισμοί σε Γάζα και Τελ Αβίβ (Photos/Video)

adelson_1310_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μίριαμ Άντελσον: Ποια είναι η δισεκατομμυριούχος που βρέθηκε στην Κνεσέτ κατά την ομιλία Τραμπ – Ο παρασκηνιακός ρόλος της στην υπόθεση των ομήρων (photos)

1 / 3