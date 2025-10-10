Ψυχικό: Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη της επίθεσης στην έγκυο με πιρούνι – Καρέ καρέ οι κινήσεις του πριν την τραυματίσει

Αποτροπιασμό προκαλεί το νέο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την 39χρονη έγκυο που δέχθηκε επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της, έναν 43χρονο Γεωργιανό.

Στο βίντεο που παρουσίασε το ΕΡΤNews είναι εμφανές ότι ο Γεωργιανός που επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, λίγα λεπτά πριν τραυματίσει σοβαρά την 37χρονη στο Ψυχικό.

Καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν επιτεθεί στη σύντροφό του, καθώς φαίνεται να κρατά ένα μπουκάλι μπίρα και καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, καπνίζοντας ακατάπαυστα, στιγμές πριν την επίθεση.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καυγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει.

Ο δράστης κουβαλούσε βαρύ ποινικό παρελθόν, έχοντας συλληφθεί 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια για πολλά αδικήματα.

Ο γνώριμος στις Αρχές, 43χρονος δράστης, ήταν σεσημασμένος με βαρύ ποινικό μητρώο και με ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που ξεκινάει από το 2012. Μεταξύ αυτών, για σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας με την τελευταία το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό της βίαιης επίθεσης στη σύζυγό του, σημειώθηκε την ίδια ημέρα που ο 43χρονος που βγήκε από τη φυλακή.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία».

Διαβάστε επίσης:

Κοζάνη: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ – «Έπιασα τη λαβή και πάλευα, αν δεν το έκανα δεν θα ήμουν σήμερα εδώ»

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμάκιο ελέγχου κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από κτηνοτρόφους στην Κρήτη

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς – Σωριάστηκε αναίσθητη στο έδαφος μετά από χτύπημα