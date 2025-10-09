search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 10:15

Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

09.10.2025 10:15
viasmos

Σοκαρισμένος εμφανίσθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, όσον αφορά στην κακοποίηση 39χρονης εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο Action24.

Πρόσθεσε ότι η γυναίκα, που κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, «είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για την 39χρονη που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα.

Ο δράστης, ένας 43χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη.

Διαβάστε επίσης

Με σοβαρές ελλείψεις και πολλά κενά ξεκίνησε η σχολική χρονιά – Μεγάλο πρόβλημα η στέγαση για τους εκπαιδευτικούς

Τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος στο Τατόι αναζητά η Πολεμική Αεροπορία – Τα δύο πιθανά σενάρια

Πυροβόλησαν μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πεντάλοφο – Αναζητούνται οι δράστες (Video/Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

gaza_ceasefire_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

vouli_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Στις 16 Οκτωβρίου η συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών για την εξωτερική πολιτική 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 13:47
danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

von_der_leyen_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επεβίωσε των δύο προτάσεων μομφής από Αριστερά και ακροδεξιά

gaza_ceasefire_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ανακούφιση και ικανοποίηση από τη διεθνή κοινότητα

1 / 3