Σοκ από την κακοποίηση της εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Σοκαρισμένος εμφανίσθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, όσον αφορά στην κακοποίηση 39χρονης εγκύου με πιρούνι από τον σύζυγό της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» είπε ο Μιχάλης Γιαννάκος στο Action24.

Πρόσθεσε ότι η γυναίκα, που κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, «είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για την 39χρονη που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα.

Ο δράστης, ένας 43χρονος άνδρας με καταγωγή από τη Γεωργία, συνελήφθη.

