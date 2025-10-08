Πυροβόλησαν μηχάνημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Πεντάλοφο – Αναζητούνται οι δράστες (Video/Photo)

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 8 Οκτωβρίου στον Πεντάλοφο Μεσολογγίου, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον μηχανήματος έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr, το μηχάνημα δεν εκτελούσε εργασίες εκείνη τη στιγμή, αλλά είχε μεταφερθεί στην περιοχή ενόψει έργων που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου. Από τα πυρά προκλήθηκαν ζημιές στο παρμπρίζ, όπως φαίνεται στο βίντεο του nafpaktianews.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, έκανε γνωστό ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσει σε μήνυση κατ’ αγνώστων, ενώ το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει την παρέμβαση των αρχών. Η Αστυνομία διερευνά το συμβάν, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να διαλευκανθούν τα αίτια της επίθεσης.

