Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 12 Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα πιστόλια στον Έβρο

Στη φυλακή οδηγούνται και οι υπόλοιποι έξι συλληφθέντες Τούρκοι υπήκοοι που εντοπίστηκαν να κατέχουν 147 πιστόλια στον Έβρο.

Ήδη οι πρώτοι έξι οδηγήθηκαν στη φυλακή την Τρίτη.

Με τη σημερινή απόφαση προφυλάκισης και των τελευταίων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας του συνόλου των κατηγορουμένων για παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς και εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή οπλισμού (κατά την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν σε αποσκευές 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες).

Σημειώνεται πως σύμφωνα με συνηγόρους υπεράσπισης των παράνομα εισερχομένων στη χώρα μέσω του ποταμού Έβρου όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τον εν λόγω οπλισμό.

Διαβάστε επίσης:

Υπερδιπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για βία στον χώρο εργασίας: Οι τύποι παρενόχλησης και οι χώροι εργασίας

Πέρασε το «εκκλησιαστικό AI»: Οι 10 προτάσεις του Μητροπολίτη Νικολάου για την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Να κατηχήσουμε τον δικό μας αλγόριθμο»

Συνελήφθη στο Νέο Ψυχικό ο σύζυγος της 38χρονης εγκύου – Την τραυμάτισε στο μάτι με πιρούνι, δίνει μάχη να μην χάσει την όρασή της