Συνελήφθη στο Νέο Ψυχικό ο σύζυγος της 38χρονης εγκύου – Την τραυμάτισε στο μάτι με πιρούνι, δίνει μάχη να μην χάσει την όρασή της

Συνελήφθη στο Νέο Ψυχικό ο σύζυγός της 38χρονης εγκύου που εισήχθη στο νοσοκομείο Αττικό άγρια κακοποιημένη. Πρόκειται για 43χρονο Γεωργιανο, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.

Το θύμα, που διανύει το δεύτερο μήνα της κύησης, φέρει τραύματα από πιρούνι στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι. Υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση και κινδυνεύει να χάσει την όραση της.

«Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν. Δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Ευτυχώς, το μωρό είναι εκτός κινδύνου.

