08.10.2025 19:43

«Χάραξες τον δρόμο, με όπλο τους αγώνες να πάρουμε οξυγόνο» – Πλήθος κόσμου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα

08.10.2025 19:43
panos-routsi 3

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην Πλατεία Συντάγματος, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι.

«Πάνο, χάραξες τον δρόμο, με όπλο τους αγώνες να πάρουμε οξυγόνο», είναι ένα από τα συνθήματα που φώναζαν οι διαδηλωτές.

Η διαδήλωση έγινε για να γιορτάσουν τη νίκη του Πάνου Ρούτσι, που μετά από 23 ήμερες απεργίας πείνας, έγινε δεκτό το αίτημα του να γίνουν τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του Ντένις.

«Καταφέραμε μεγάλη νίκη»

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», τόνισε χθες συγκινημένη η Μιρέλα Ρούτσι, η σύζυγός του Μιρέλα.

«Νίκησε το καλό»

Από την πλευρά της η δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου επεσήμανε πως νίκησε το καλό. «Είναι μία ημέρα μεγάλης χαράς και ανακούφισης, είναι η μέρα που μπορούμε να πάρουμε μία μεγάλη ανάσα γιατί το καλό νίκησε το κακό, έχουμε περάσει μεγάλο διάστημα που το κακό επικρατούσε και αυτή νίκη του καλού είναι μια μεγάλη ανάσα δύναμης, που την αναπνέουμε βαθιά για να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε έναν μεγάλο αγώνα που δίνουμε με τις οικογένειες, με τους ανθρώπους που έχασαν του δικούς τους ανθρώπους, όπως ο Πάνος, η Μιρέλα και ο Κρις έχασαν τον Ντένις τους. Έναν αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι που επέζησαν και κινδύνευσε η ζωή τους».

