Πάνος Ρούτσι για την εκταφή: Aπό το εξωτερικό οι τεχνικοί σύμβουλοι, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα

Αναβολή έδωσε η αστυνομία στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας. Ο Πάνος Ρούτσι με τη σειρά του,τόνισε ότι οι επιστήμονες που θα ορίσει θα είναι από το εξωτερικό, ενώ στο εξωτερικό θα σταλούν και τα δείγματα μετά την εκταφή.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 23 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπροσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

«Η αυριανή διαδικασία εκταφής αναβλήθηκε. Έχουμε ορίσει δικούς μας συμβούλους, θα συνεννοηθούμε για το πότε θα έρθουν από το εξωτερικό και θα γνωστοποιηθεί νέα ημερομηνία. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα στην Ελλάδα, θέλαμε να είναι από το εξωτερικό από την πρώτη στιγμή της διαδικασίας. Θέλουμε να είναι δικός μας γνώμονας, να γίνει όπως πρέπει και όπως ορίζει ο νόμος η διαδικασία», είπε ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο Mega από το Σύνταγμα, όπου παραμένει ενόψει της απογευματινής συγκέντρωσης.

«Τα δείγματα θα σταλούν και αυτά στο εξωτερικό. Δεν γνωρίζω το πότε θα γίνει η διαδικασία, υποθέτω θα μάθουμε σε 2 μέρες. Χτες ήταν μία μεγάλη νίκη, κερδίσαμε μία μάχη αλλά έχουμε μεγάλο δρόμο. Δεν ξέρουμε τι θα σκεφτεί να μας κάνει η κυβέρνηση.

Πάμε σιγά – σιγά γιατί πολλά έχουμε δει αυτά τα 2μιση χρόνια. Επί 23 μέρες βιώνω την κατάσταση αυτή μπροστά στην πόρτα τους. Δεν φανταζόμουν ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει συνείδηση και ανθρωπιά στο να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, δηλαδή το αυτονόητο. Με το ζόρι δέχτηκαν τα αιτήματά μου μετά από τόσες μέρες», ανέφερε καταλήγοντας.

