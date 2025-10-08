Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε για να σωθεί (Video)

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο όταν κατέρρευσε μπαλκόνι διώροφου κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο κυριολεκτικά σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς έτρεξε για να προστατευτεί από τα μπάζα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται το μπαλκόνι να γκρεμίζεται και να προσγειώνεται δίπλα από μια γυναίκα η οποία εκείνη την ώρα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, η γυναίκα σώθηκε από τύχη καθώς ένας μεγάλος όγκος από τσιμέντο και συντρίμμια πέφτει από ύψος 2 μέτρων σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σώμα της. Η γυναίκα τρέχει για να σωθεί και κάποιοι περαστικοί την απομακρύνουν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές και ασφάλισαν το χώρο για να μην υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί.

Photo: facebook Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

Διαβάστε επίσης:

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης

Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζητά να αναβαθμιστούν σε κακούργημα οι κατηγορίες για τον Τριαντόπουλο

Ηράκλειο: Φωτιά σε ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κοντά στον Λέντα