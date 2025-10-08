search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 15:31

Λαύριο: Καρέ καρέ η στιγμή της κατάρρευσης του μπαλκονιού – Γυναίκα έτρεξε για να σωθεί (Video)

08.10.2025 15:31
lavrio mpalkoni – new

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο όταν κατέρρευσε μπαλκόνι διώροφου κτιρίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τέσσερα αυτοκίνητα που καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, μια γυναίκα που περνούσε από το σημείο κυριολεκτικά σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς έτρεξε για να προστατευτεί από τα μπάζα.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr φαίνεται το μπαλκόνι να γκρεμίζεται και να προσγειώνεται δίπλα από μια γυναίκα η οποία εκείνη την ώρα βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Όπως αποτυπώνεται στα πλάνα, η γυναίκα σώθηκε από τύχη καθώς ένας μεγάλος όγκος από τσιμέντο και συντρίμμια πέφτει από ύψος 2 μέτρων σε απόσταση λίγων εκατοστών από το σώμα της. Η γυναίκα τρέχει για να σωθεί και κάποιοι περαστικοί την απομακρύνουν από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές και ασφάλισαν το χώρο για να μην υπάρχουν άλλοι τραυματισμοί.

Photo: facebook Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

Διαβάστε επίσης:

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – Χρηματική ποινή 7.000 ευρώ και πληρώνει τα έξοδα της δίκης

Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζητά να αναβαθμιστούν σε κακούργημα οι κατηγορίες για τον Τριαντόπουλο

Ηράκλειο: Φωτιά σε ταβέρνα και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα κοντά στον Λέντα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

1000026607
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

karamanlis mitsotakis samaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαμαράς: «Προσωπική του επιλογή» να μην παραστεί στην εκδήλωση Στυλιανίδη με Μητσοτάκη-Καραμανλή

bob ross
ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία πίνακες του Μπομπ Ρος για την υποστήριξη δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 19:06
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

1000026607
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

endooikogeniaki-via
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγος της στο πρόσωπο με πιρούνι

1 / 3