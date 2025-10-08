Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

Αναβολή έδωσε η αστυνομία στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία, προκειμένου να παραστεί τεχνικός συβουλος της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 23 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπροσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

