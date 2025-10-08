search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

08.10.2025 15:37

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι

08.10.2025 15:37
Αναβολή έδωσε η αστυνομία στην εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά τη νέα παραγγελία,  προκειμένου να παραστεί τεχνικός συβουλος της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από 23 μέρες απεργία πείνας, το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις ο οποίος ήταν ανάμεσα στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, για εκταφή του γιου του προκειμένου να υποβληθεί η σορός σε ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις έγινε δεκτό.

Νέο έγγραφο αναμένεται από την ΕΛΑΣ στο οποίο θα ζητείται από την οικογένεια ποιες εξετάσεις θέλει να γίνουν στη σορό και παράλληλα θα καλείται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο στη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με την προκαταρκτική η οποία διενεργείται από την αστυνομία, στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπροσωπος της διευθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

MEDIA

Καρδιοχτύπια με… πετραχήλι και λιβάνι και χθες(7/10) στην κορυφή της τηλεθέασης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα, προσδεθείτε»

ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Θα προσπαθήσει να ανατρέψει οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό μέχρι ο Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές

ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Επιμένουν οι αγρότες στον εμβολιασμό, παρά τα μέτρα της κυβέρνησης για να αποφευχθεί το lockdown

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Στυλιανίδη: Χειραψία Μητσοτάκη-Καραμανλή στην εκδήλωση, δεν πήγε ο Σαμαράς (Photos)

LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

