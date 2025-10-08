Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και τέσσερις τραυματίες (Video)

Τροχαίο δυστύχημα με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και τέσσερις σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το evima.gr, δύο ΙΧ αυτοκίνητα που κινούνταν στον δρόμο προς το παζάρι του Αυλωναρίου στη Λαμπούσα, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άνδρας που έχασε την ζωή του από το θανατηφόρο τροχαίο ήταν 40 ετών.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, που τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Κύμη και Αλιβέρι, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και αστυνομικοί του Α.Τ. Κύμης. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, ενώ δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό.

