Αδιανόητο περιστατικό στην Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε η πόρτα ασθενοφόρου εν κινήσει και έπεσε φορείο με ασθενή στο δρόμο

Σοκ προκαλεί το απίστευτο περιστατικό που συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης στην Αλεξανδρούπολη, όταν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας από την Κομοτηνή που έχει σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, και που μετέφερε ηλικιωμένη γυναίκα από το νοσοκομείο στο σπίτι της, την… άδειασε στο δρόμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το evros – news, ενώ το ασθενοφόρο ήταν σταματημένο στην περιοχή της Χιλής σε ένα από τα φανάρια, μόλις άναψε πράσινο και το όχημα ξεκίνησε, το φορείο πάνω στο οποίο ήταν η ηλικιωμένη γυναίκα, βρέθηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα. Ευτύχημα ήταν ότι στάθηκε στις ρόδες του και δεν ανατράπηκε, ώστε η ασθενής να βρεθεί στο έδαφος.

Η ίδια δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη λόγω της κατάστασης της υγείας της, ενώ δεν ακολουθούσε από πίσω άλλο αυτοκίνητο, ώστε να την παρασύρει και να την τραυματίσει ή πολύ περισσότερο και να την σκοτώσει.

Επίσης, καθοριστικό ήταν ότι η πόρτα άνοιξε και το φορείο βρέθηκε στον δρόμο ενώ το ασθενοφόρο ήταν σχεδόν σταματημένο και δεν είχε προλάβει να αναπτύξει ταχύτητα.

Το πλήρωμα του ιδιωτικού ασθενοφόρου όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη ειδοποίησε το Π.Γ.Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ακολουθούσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε την ασθενή και την μετέφερε με ασφάλεια σπίτι της.

Διατάχθηκε ΕΔΕ – Διακόπηκε η σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία

Από την πλευρά της η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης προχώρησε άμεσα σε διακοπή της σύμβασης με την εταιρεία από την Κομοτηνή που κάλυπτε τις δευτερογενείς διακομιδές ασθενών, γιατί δεν επαρκεί το ένα ασθενοφόρο που διαθέτει το νοσοκομείο.

Παράλληλα έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος. Αν δηλαδή το πλήρωμα του ασθενοφόρου δεν “ασφάλισε” σωστά το φορείο και αυτό με το ξεκίνημα του οχήματος έπεσε πάνω στην πόρτα και την άνοιξε με αποτέλεσμα να βρεθεί στον δρόμο ή αν η πόρτα δεν είχε κλείσει σωστά.

