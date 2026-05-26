Σοκ στην Πρέβεζα: 34χρονη μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Πρέβεζα, όπου μία 34χρονη μητέρα δύο παιδιών άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, η γυναίκα διέμενε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου και, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται, βρέθηκε στο κενό.

Η 34χρονη εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, στη διασταύρωση των οδών Ασκληπιού και Δωδώνης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν εξαρχής τη σοβαρότητα της κατάστασής της, καθώς η 34χρονη έφερε βαρύτατα τραύματα. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 34χρονη δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφάλειας Πρέβεζας, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το τραγικό περιστατικό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η 34χρονη βρισκόταν μόνη στο σπίτι κατά τη στιγμή της πτώσης.

