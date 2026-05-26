Συναγερμός στον Όλυμπο για 68χρονη Γαλλίδα ορειβάτισσα που τραυματίστηκε – Εντοπίστηκε και διεσώθη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης, 26/5, στον Όλυμπο, όταν μία 68χρονη Γαλλίδα ορειβάτισσα τραυματίστηκε στο δεξί της πόδι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα εντοπίστηκε δύσβατο σημείο στο μονοπάτι Ε4.

Στη συνέχεια οι πυροσβέστες την μετέφεραν στη θέση «Πριόνια» όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

