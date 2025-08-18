Πέθανε ο ασθενής που μεταφέρονταν με ασθενοφόρο το οποίο ανετράπη στο Γουδή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός είναι ο ασθενής που μεταφέρονταν με ιδιωτικό ασθενοφόρο στο Λαϊκό νοσοκομείο, όταν το όχημα ανετράπη.
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στο Γουδή, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου να είναι καλά στην υγεία του. Μετέφεραν το θύμα σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά πριν φτάσουν το όχημα ανετράπη.
Δεν είναι προς το παρόν γνωστό αν ο θάνατος του 50χρονου τραυματία οφείλεται στο τροχαίο ή στον λόγο για τον οποίο μεταφέρονταν στο νοσοκομείο.
