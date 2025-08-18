Τροχαίο με ανατροπή ασθενοφόρου στο Γουδή – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή

Ασθενοφόρο που μετέφερε τραυματία, ανετράπη σε τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί στο Γουδή.

Το ιδιωτικό ασθενοφόρο μετέφερε τραυματία σε ιδιωτικό νοσοκομείο και υπό άγνωστες συνθήκες ανετράπη, με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην οδό Μικράς Ασίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θηβών στο Γουδί.

Το πλήρωμα του ασθενοφόρου είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο ο 50χρονος τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Λαϊκό νοσοκομείο.

