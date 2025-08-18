search
18.08.2025 11:56

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 47χρονη δολοφονήθηκε με μαχαίρι από 28χρονο

18.08.2025 11:56
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου στην ΕΛ.ΑΣ. για δολοφονία γυναίκας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα έμενε στην πολυκατοικία που έγινε το έγκλημα και μιλούσε με τον δράστη στην πυλωτή πριν αυτός να την μαχαιρώσει. 

Λίγο μετά τις 11 το πρωί μια γυναίκα ένοικος της πολυκατοικίας βγήκε από το κτήριο και άκουσε την 47χρονη να της φωνάζει «βοήθεια, βοήθεια έχει μαχαίρι»

Τότε εκείνη τρομοκρατημένη απομακρύνθηκε και κάλεσε το 100 αλλά μέχρι να ολοκληρώσει το τηλεφώνημα, ο 28χρονος είχε μαχαιρώσει πολλές φορές την 47χρονη σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Κατά πληροφορίες ο 28χρονος, ο οποίος φορούσε μαύρα ρούχα, μετά τη δολοφονία παρέμεινε στο σημείο μέχρι την άφιξη των αστυνομικών που τον συνέλαβαν.

Μετά τη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής που έχει αναλάβει τις έρευνες.

