ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 21:16
ΕΛΛΑΔΑ

28.09.2025 20:30

Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με ΙΧ να πέφτει σε χαράδρα 150 μέτρων – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

28.09.2025 20:30
troxaio-evoia-haradra

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις Ροβιές Εύβοιας.

Ενα όχημα εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 150 μέτρων σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο  για δύο εγκλωβισμένα άτομα, με την πυροσβεστική να έχει στήσει μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Στο σημείο βρίσκονται 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Ο οδηγός φέρεται να είναι αυτός που κατάφερε να καλέσει μέσω του 112 την πυροσβεστική, αν και το όχημα έπεσε από μεγάλο κενό.

Το δεύτερο πρόσωπο που βρισκόταν στο αυτοκίνητο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει στο νοσοκομείο τους δύο επιβάτες του οχήματος.

