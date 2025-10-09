search
ΕΛΛΑΔΑ

09.10.2025 08:14

Τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος στο Τατόι αναζητά η Πολεμική Αεροπορία – Τα δύο πιθανά σενάρια

09.10.2025 08:14
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/10) στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας, έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι ενώ τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα πιθανά σενάρια:

  • Το πρώτο είναι  να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους
  • Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, από την 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο, την οποία επισκέφθηκε, ευχήθηκε περαστικά στους δύο τραυματίες πιλότους.

«Μαθαίνω ότι είναι και οι δύο στο νοσοκομείο. Ο ένας πιο σοβαρά, ο άλλος περισσότερο αλλά όχι σε κίνδυνο η ζωή του. Ευχόμαστε να το ξεπεράσουν και να επανέλθουν γρήγορα στη δράση», δήλωσε ο κ. Τασούλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος που συνετρίβη, ήταν στον αέρα 6 χρόνια.

