To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

Βεβαρημένο ποινικό μητρώο έχει ο 43χρονος από τη Γεωργία που συνελήφθη την Τετάρτη για την άγρια κακοποίηση της εγκύου συντρόφου του με πιρούνι, που το κάρφωσε με μανία στο πρόσωπό της πάνω από 100 φορές.

Ο δράστης του σοκαριστικού περιστατικού φαίνεται ότι έκανε κατάχρηση αλκοόλ και ουκ λίγες φορές είχε υπάρξει βίαιος με άτομα του περιβάλλοντός του.

Από το ποινικό παρελθόν του προκύπτει ότι ο 43χρονος μέσα σε 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές.

Μάλιστα, είναι παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ αφού τα πάρε δώσε με το νόμο ξεκινούν από το 2012.

Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

«Έδερνε και την πρώην γυναίκα του μέχρι που αυτή έφυγε – Φυγάδευσαν και την κόρη του στη Γεωργία»

“Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που “πιρούνιασε” προχτές. Τη βρήκε εδώ και έναν χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί τη φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», είπε ο γείτονας τους.

Άνθρωπος που γνωρίζει τον 43χρονο ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή “Live News” ότι τον ξέρει 15 χρόνια και, όπως είπε, καταναλώνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί κι αυτή τη χτυπούσε πάρα πολύ. Χτυπούσε και την μικρή του κόρη και αναγκάστηκε η μικρή να φύγει από το σπίτι και πήγε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της για τρεις μέρες»”.

«Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του η μικρή την οποία χτυπούσε, την άφηνε να κοιμάται στο σχολείο μέχρι που αναγκάστηκε η μάνα της σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και φυγάδεψε την κόρη τους στην Γεωργία με τη γιαγιά της», συμπλήρωσε ο γείτονας.

Και έχει και συνέχεια: «Τράκαρε 4 αυτοκίνητα πριν 4 μήνες. Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;».

«Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα» – Τι είπε η φίλη της 39χρονης γυναίκας

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης στην περιοχή Ελληνορώσων. Ο 43χρονος σε κατάσταση αμόκ επιτίθεται στην έγκυο σύντροφό του με πιρούνι, ενώ της καταφέρνει και δαγκωματιές στα χέρια.

Απελπισμένη η 39χρονη καλεί σε βοήθεια και όπως είπε στους γιατρούς βγήκε έξω από το σπίτι γυμνή για να σωθεί. “Βοήθεια, βοήθεια!” φώναζε, σύμφωνα με γείτονες.

Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΕΚΑΒ ήταν μια φίλη της, που περιγράφει στο Mega το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την 39χρονη μέσα στη νύχτα.

«’Βοήθεια, βοήθεια!’ φώναζε η κοπέλα, με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Εγώ όταν πήγα από εκεί, αυτός είχε φύγει. Δεν τον είδα καθόλου. Δεν ήταν σπίτι», είπε.

Στο μεταξύ η φίλη της 39χρονης που κάλεσε το ΕΚΑΒ πήγε στις 5 τα ξημερώματα στο τμήμα και κατέθεσε όλα όσα γνώριζε.

«Ό,τι ήξερα πραγματικά, πήγα 5 η ώρα νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το είπα. Εγώ δεν το είδα το πιρούνι και ούτε τίποτα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Μήπως δεν ήταν καλά ψυχολογικά; Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί τσακωθήκανε, γιατί έγινε αυτό. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια», είπε η φίλη της 39χρονης.

Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι από την εικόνα αυτής της γυναίκας όταν εφτασε στα επείγοντα του νοσκοκομείου. Ήταν τόσο χτυπημένη που χρειάστηκε χειρουργείο για να σώσουν τα μάτια της.

Οι γιατροί ως όφειλαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

