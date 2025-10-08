Άγρια κακοποίηση 38χρονης εγκύου: Τη σημάδεψε ο σύζυγός της στο πρόσωπο με πιρούνι

Άγρια κακοποιημένη εισήχθη στο νοσοκομείο Αττικό 38χρονη έγκυος το βράδυ της Δευτέρας.

Η γυναίκα έφερε τραύματα από πιρούνι σε όλο το πρόσωπο. Υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση και κινδυνεύει να χάσει την όραση της.

Εκτός κινδύνου το μωρό

«Οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν. Δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Οι γιατροί, όπως ορίζει ο νόμος κάλεσαν την αστυνομία. Αναζητείται ο σύζυγος της για ενδοοικογενειακή βία. Ευτυχώς, το μωρό της είναι εκτός κινδύνου.

