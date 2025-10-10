Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της γυναικοκτονίας της Γαρυφαλλιάς – Σωριάστηκε αναίσθητη στο έδαφος μετά από χτύπημα

Βίντεo ντοκουμέντο από την γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς Hλιοπούλου στην Πάτρα το Νοέμβριο του 2024 έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, την ώρα που στα δικαστήρια της Αμαλιάδας άρχισε η εκδίκαση της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον 50χρονο σήμερα πρώην σύντροφό της.



Στο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει με τους γονείς της να δωρίζουν τα όργανά της.

Στο βίντεο καταγράφονται όσα έγιναν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στις 00:07 καταφθάνει η Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.





Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα. Όπως φαίνεται η γυναίκα πέφτει αναίσθητη στο έδαφος.



Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να αντιληφθεί αν έχει τις αισθήσεις της, να τη σηκώνει και να την ταρακουνάει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός από το σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.



Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ. Εκείνος την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού την συνάντησε άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι την χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα. Αφού νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, κατέληξε λίγες ημέρες μετά από τα βαρύτατα χτυπήματα του συντρόφου της.

