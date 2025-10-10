Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Συντετριμμένοι οι γονείς Διαμαντής και η Μπέσσυ Λεμού και μέλη της οικογένειας αποχαιρετούν τη νεαρή κοπέλα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.
Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη Μαρίσσα, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.
Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νεκρώσιμος ακολουθία της 30χρονης Μαρίσσας Λεμού, και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, στο Λoνδίνο.
Διαβάστε επίσης
Έγκλημα στην Φοινικούντα: Στο «φως» τα μυστικά της διαθήκης του ιδιοκτήτη
Φρίκη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου από 3 άνδρες σε δομή φιλοξενίας
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει – Πρόλαβαν να σωθούν οι επιβαίνοντες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.