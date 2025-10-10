Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λεμού, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Συντετριμμένοι οι γονείς Διαμαντής και η Μπέσσυ Λεμού και μέλη της οικογένειας αποχαιρετούν τη νεαρή κοπέλα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή από σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου.

Υπενθυμίζεται ότι η 30χρονη Μαρίσσα, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νεκρώσιμος ακολουθία της 30χρονης Μαρίσσας Λεμού, και στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, στο Λoνδίνο.

