ΕΛΛΑΔΑ

10.10.2025 10:32

Φρίκη από την καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 6χρονου από 3 άνδρες σε δομή φιλοξενίας

10.10.2025 10:32
Τρεις άντρες συνελήφθησαν για γενετήσιες πράξεις που καταγγέλθηκε ότι τέλεσαν με χρήση βίας σε βάρος ενός 6χρονου, σε περιοχή του Δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για τρεις Αφγανούς (19, 25 και 22 ετών), οι οποίοι διαμένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο Βαγιοχώρι, όπου καταγγέλθηκε πως έγινε η πράξη. Το ανήλικο θύμα, κατά την αστυνομία, είναι επίσης από το Αφγανιστάν.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, με την οποία οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:24
